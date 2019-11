Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Brückenabriss ist die Autobahn 5 zwischen Bad Homburg und Frankfurt-Nordwestkreuz in beide Richtungen wieder befahrbar. Der Verkehr auf einer der am meisten befahrenen Autobahnen in Hessen war östlich um Frankfurt herum über die A661 und das Offenbacher Kreuz umgeleitet worden. "Verkehrstechnisch war es sehr entspannt", sagte eine Sprecherin der Autobahn Polizei Frankfurt am Sonntag über die Folgen der Sperrung. Die Verkehrslage sei relativ ruhig gewesen. Beide Richtungen des rund acht Kilometer langen Teilstücks der Autobahn waren seit Samstagabend gesperrt.