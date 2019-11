Bad Frankenhausen (dpa/th) - Beim Überqueren einer Straße ist ein Mann von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis), wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Angefahren hatte ihn ein 37-Jähriger, der mit seinem Bundeswehr-Dienstwagen unterwegs war. Wie es dazu kommen konnte, dass der Mann den Fußgänger auf der Bundesstraße erfasste, war am Morgen noch unbekannt.