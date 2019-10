Bernburg (dpa/sa) - Ein Randalierer hat Technik am Bahnübergang Bernburg-Baalberge zerstört und damit eine Sperrung ausgelöst. Eine Stellwerksverantwortliche habe einen 28-Jährigen gesehen, der am Bahnübergang wild gegen die Technik des Bahnübergangs getreten habe, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Ein Kabel der Sicherheitstechnik sei bei dem Vorfall am späten Dienstagabend beschädigt worden. Der mutmaßliche Täter sei anschließend mit der Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Salzlandkreis gefasst worden. Genaue Angaben zu Verspätungen oder zur Schadenhöhe teilte die Polizei nicht mit.