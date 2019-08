Gerstungen (dpa/th) - Eine Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Auto auf der B 84 nahe Gerstungen (Wartburgkreis) mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 35-Jährige wurde eingeklemmt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Lkw-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Wieso die Frau in einer Rechtskurve zwischen Eisenach und Förtha in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die B 84 wurde in beiden Richtungen gesperrt und war mittags noch nicht wieder frei.