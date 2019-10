Goslar (dpa) - Die von Ausflüglern und Motorradfahrern im Harz am Wochenende gern genutzte Bundesstraße Richtung Okertalsperre bleibt nach einem Geröllabgang voraussichtlich noch eine Woche gesperrt. Die B498 sei in beide Richtungen zwischen dem Ortsausgang Goslar/Oker und der Weißwasserbrücke an der Talsperre in beide Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen am Freitag mit.

In Höhe einer Gaststätte waren am Mittwoch mehrere Felsbrocken auf geparkte Autos gestürzt und hatten nach Polizeiangaben außerdem eine Skulptur beschädigt. Ein Geologenteam prüft, ob und wann die Bergstrecke wieder freigegeben werden kann. Die Straßenbaubehörde kümmert sich um Sicherungsmaßnahmen.

Die B498 ist eine der Routen in den Oberharz. Bei Motorradfahrern, die am Wochenende auch von weiter her anreisen, ist die kurvige Strecke besonders beliebt. Unter anderem ist die Okertalsperre ein Treffpunkt der Biker.