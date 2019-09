Erfurt (dpa/th) - Bei den bundesweiten Kontrollen im Schwerlastverkehr hat die Polizei in Thüringen insgesamt 325 Verstöße registriert. 489 Fahrzeuge wurden im Freistaat kontrolliert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Bei der Aktion hatten die Beamten am Donnerstag in Thüringen an fünf Kontrollstellen unter anderem Geschwindigkeit, Sicherheitsabstand und Zustand der Lastwagen überprüft.

Von den kontrollierten Fahrzeugen waren 112 zu schnell, bei weiteren 52 wurde gegen vorgeschriebene Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Beteiligt an den Kontrollen waren auch Zoll und Bundesamt für Güterverkehr.

In Deutschland werden laut Polizei rund 70 Prozent aller Güter per Lkw transportiert, die Kraftfahrer stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck. Unfälle im Güterverkehr haben oft schwere Folgen.