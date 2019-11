Ölspur sorgt für Verkehrsbehinderungen in Anklam

Anklam (dpa/mv) - Ausgelaufenes Öl hat am Samstagmittag in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) für Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, erstreckt sich die Ölspur über den gesamten Innenstadtbereich. Um eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern, wurden zahlreiche Straßen gesperrt. Die Ursache für das ausgelaufene Öl war zunächst unbekannt. Die Feuerwehr geht von einem Defekt an einem größeren Fahrzeug aus. Die Reinigungsarbeiten werden laut den Angaben bis zum Nachmittag andauern.