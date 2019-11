Alzenau (dpa/lby) - Gleich doppelt Pech hatte der Fahrer eines Kleintransporters, den die Polizei in Unterfranken wegen einer fehlenden Versicherung aus dem Verkehr gezogen hat. Die Beamten hätten den 27-Jährigen in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) kontrolliert, teilte die Polizei mit. Der Mann rief daraufhin einen Kollegen an, um sich abholen zu lassen. Doch auch diesen kontrollierte die Polizei und stellte fest: Der 34-Jährige war ebenfalls unversichert unterwegs. Beide Männer standen folglich ohne Wagen da. Wie sie zurück zu ihrer Firma in Hessen kamen, war zunächst nicht bekannt.