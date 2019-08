Alzenau (dpa/lby) - Fahrer auf der Autobahn 45 in Höhe Alzenau können für eine Woche nur einen Fahrstreifen nutzen. Die Sperrung der rechten Spur bis zum 30. August betrifft den Abschnitt Alzenau-Mitte bis Karlstein, wie die Autobahndirektion Nordbayern am Freitag mitteilte. Schon nach dem Unwetter am vergangenen Sonntag wurden umgestürzte Bäume und Äste von der Autobahn geräumt. Eine Analyse der Bäume am Straßenrand hat nun ergeben, dass die Forstverwaltung Alzenau manche Bäume zur Sicherheit fällen muss.