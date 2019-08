Altenau (dpa/lni) - Einem unerlaubten Rennen zweier Sportwagenfahrer hat die Polizei im Oberharz ein Ende gesetzt. Auf der kurvenreichen Bundesstraße zwischen Dammhaus und Altenau ertappten Beamte die jungen Männer am Samstag in einem Tempo-60-Abschnitt mit 122, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Männer aus dem Raum Gifhorn hatten sich offenbar zu einem Rennen verabredet und fuhren mit enormer Geschwindigkeit ohne jeglichen Sicherheitsabstand hintereinander her.