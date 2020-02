Altdorf bei Nürnberg (dpa/lby) - Ein umgekippter Lastwagen mit geladenem Leergut hat am Montag auf der Autobahn 3 im Bereich Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) Verkehrsbehinderungen verursacht. Weil der Fahrer die Geschwindigkeit beim Auffahren auf die Autobahn nicht angepasst habe, sei der Sattelschlepper auf die Seite gekippt und dort liegen geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einige hundert Liter Diesel seien daraufhin ausgelaufen. Über mehrere Stunden hinweg blieb die Autobahn in dem Bereich gesperrt, die Bergungsarbeiten dauerten bis Dienstagnacht. Der Fahrer des Lastwagens verletzte sich bei dem Unfall leicht.