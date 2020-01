Niemegk (dpa/bb) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Niemegk und Brück (Potsdam-Mittelmark) ist es am Montagfrüh zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Fahrbahn der A9 in Richtung Berlin war am Morgen zeitweise gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg sagte.

An dem Unfall kurz nach 5 Uhr seien mindestens zwei Autos beteiligt gewesen, hieß es. Ein Mensch wurde verletzt. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang oder zu der verletzten Person gab es zunächst nicht.