12. Oktober 2018, 19:46 Uhr Verkaufspartys Lustkauf

Ob Brotzeitdosen oder Sexspielzeug: Die Deutschen geben heute doppelt so viel Geld auf Verkaufspartys aus wie vor zehn Jahren. Über eine Branche, die sich von ihrem Schmuddelimage befreit hat.

Von Felicitas Wilke

Alexandra Schötz lächelt verschwörerisch, als sie den "Meister Lampe" in die Höhe reckt. "Probiert ihn am besten an der Nasenspitze aus", sagt sie mit ihrer tiefen Stimme, "da habt ihr die gleichen Nerven wie an euren erogenen Zonen." Schötz ist an diesem Spätsommerabend zu Gast in einem Einfamilienhaus bei Altötting. Gastgeberin Anne und ihre sechs Freundinnen, alle um die 30, lassen den pinkfarbenen Vibrator durch die Reihen gehen, halten ihn an die Nase, probieren sich durch die sieben Stufen, kichern ...