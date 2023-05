Verena Pausder hat schon mit 20 Jahren ihr erstes Unternehmen gegründet. Derzeit verfolgt sie nicht nur in beruflicher Hinsicht ehrgeizige neue Projekte.

Verena Pausder hat schon Sushi gemacht, gesundes Fast Food und Kinderspiele. Jetzt will sie Schwung in den Frauenfußball bringen - und in die Gründerszene.