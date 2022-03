Von Helena Ott

Die fruchtbare Phase hat sich kein Stück an moderne Lebensrealitäten angepasst. Mit 35 geht es zumindest statistisch gesehen bergab, und die Chancen schwanger zu werden, sinken. Damit drängt sich Frauen wie Maja Wächter unweigerlich eine Frage auf: will ich ein Kind und wenn ja, was dann? Die 34-Jährige hat ihren Traumberuf verwirklicht. Seit einem Jahr trägt sie einen Doktortitel und leitet ein Team in einer Klinik. Sie lebt und arbeitet in drei Städten. "Gerade passiert karrieremäßig unheimlich viel, da will ich dranbleiben, dass sich die Anstrengung auch lohnt", sagt Wächter, die eigentlich anders heißt, aber im Berufsumfeld nicht erkannt werden will. Derzeit arbeitet sie an einem Forschungsprojekt, sie will Professorin werden.