Zum Hauptinhalt springen

Bus und BahnNeue Streiks im Nahverkehr in Bayern, NRW und anderen Ländern

Lesezeit: 3 Min.

Warnstreik in Köln im Februar.
Warnstreik in Köln im Februar. Henning Kaiser/dpa

Verdi legt am Donnerstag erneut Busse und Bahnen lahm. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen.

Von Alexander Hagelüken

Millionen Deutsche müssen sich diese Woche erneut in Geduld üben: Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag erneut zu flächendeckenden Streiks bei Bussen und Bahnen auf, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Dadurch dürfte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und anderen Ländern der kommunale Nahverkehr vollständig zum Erliegen kommen, erwartet Verdi. Wer zur Arbeit oder zur Schule will, muss sich Alternativen suchen.

Zur SZ-Startseite

Betriebsrat
:Trotz Sparpaket: IG Metall gewinnt Wahlen bei VW

Auf Betriebsratschefin Daniela Cavallo warten trotz des Votums für die IG Metall schwierige Aufgaben bei dem schlingernden Autokonzern. Zuvor gab es Unruhe wegen des AfD-nahen Vereins Zentrum.

SZ PlusVon Alexander Hagelüken und Paulina Würminghausen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite