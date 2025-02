Die Deutschen müssen sich auf Einschränkungen in ihrem Alltag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag in sechs Bundesländern zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Weitere Arbeitsniederlegungen etwa bei Kitas und der Müllabfuhr dürften folgen.

Von Alexander Hagelüken

Es ist schon einen Monat her, dass die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern zum ersten Mal über höhere Gehälter für den öffentlichen Dienst verhandelte. Nachdem am Dienstagabend auch das zweite Treffen ergebnislos zu Ende gegangen ist, reagiert Verdi nun. Die Gewerkschaft ruft bereits an diesem Freitag zu Warnstreiks bei Bussen und Bahnen in sechs Bundesländern auf: Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.