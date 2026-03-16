Millionen Deutsche müssen sich diese Woche erneut in Geduld üben: Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag erneut zu flächendeckenden Streiks bei Bussen und Bahnen auf, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Dadurch dürfte in Bayern, Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern der kommunale Nahverkehr vollständig zum Erliegen kommen, erwartet Verdi. Wer zur Arbeit oder zur Schule will, muss sich Alternativen suchen.
Bus und BahnNeue Streiks im Nahverkehr in Bayern, NRW und anderen Ländern
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Verdi legt am Donnerstag erneut Busse und Bahnen lahm. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen.
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