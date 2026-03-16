Millionen Deutsche müssen sich diese Woche erneut in Geduld üben: Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag erneut zu flächendeckenden Streiks bei Bussen und Bahnen auf, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Dadurch dürfte in Bayern, Nordrhein-Westfalen und anderen Ländern der kommunale Nahverkehr vollständig zum Erliegen kommen, erwartet Verdi. Wer zur Arbeit oder zur Schule will, muss sich Alternativen suchen.