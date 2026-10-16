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EU-RegelnMerz und Macron wollen das Verbrenner-Aus abschaffen

Lesezeit: 3 Min.

Der französische Präsident (links) und der deutsche Kanzler haben einen Autopakt geschmiedet.
Der französische Präsident (links) und der deutsche Kanzler haben einen Autopakt geschmiedet.
Foto: Yves Herman/Reuters

Deutschland und Frankreich einigen sich auf einen Kompromiss zu den EU-Regeln für Autokonzerne. Der Kanzler kommt den Franzosen dafür anderweitig entgegen – aber er strapaziert auch einmal mehr seine Koalition.

Von Michael Bauchmüller, Jan Diesteldorf und Alexandra Föderl-Schmid, Berlin, Brüssel, Paris

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Vor einigen Tagen hatten die Chefs der Autokonzerne ihre Wünsche noch einmal direkt beim französischen Präsidenten platziert. Am Vorabend des Pariser Autosalons hatte Emmanuel Macron zwanzig Autobosse in den Élysée-Palast eingeladen, am Montagmittag tauschte er sich auf dem Messegelände erneut mit ihnen aus. Auch wenn Macron meinte, es sei „eine Sache von Stunden“, bis die endgültige Vereinbarung zwischen Paris und Berlin stehe, so dauerte es dann doch noch bis Freitag. Jetzt aber steht er – ein Auto-Deal entlang der Achse Berlin-Paris. Damit wird wahrscheinlich, dass das Verbrenner-Aus in Europa in seiner jetzigen Form Geschichte wird.

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