Keine Frage, die Lage der deutschen Autoindustrie im Winter 2025 ist ziemlich düster: Verkaufszahlen und Gewinne brechen ein, Hersteller wie Zulieferer leiden unter den Exportzöllen in die USA und der Schwäche im einst so lukrativen China-Geschäft, Zehntausende Jobs im ganzen Land werden in den kommenden Jahren wegfallen.