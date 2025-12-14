Zum Hauptinhalt springen

Zukunft der AutoindustrieRettet die Rückkehr der Verbrenner deutsche Jobs? „Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall“

Artefakt des Industriezeitalters: Auf einer Verbrenner-Messe begutachtet ein Besucher einen Motorblock von Maserati (Archivbild).
Artefakt des Industriezeitalters: Auf einer Verbrenner-Messe begutachtet ein Besucher einen Motorblock von Maserati (Archivbild). (Foto: Fredrik Von Erichsen/picture alliance / dpa)

Brüssel will das Verbrenner-Aus 2035 kippen, die Details sollen in dieser Woche vorgestellt werden. Top-Ökonomen warnen nun: Die Kehrtwende könnte die Probleme der Autohersteller noch verschärfen.

Protokolle von Christina Kunkel und Stephan Radomsky

Keine Frage, die Lage der deutschen Autoindustrie im Winter 2025 ist ziemlich düster: Verkaufszahlen und Gewinne brechen ein, Hersteller wie Zulieferer leiden unter den Exportzöllen in die USA und der Schwäche im einst so lukrativen China-Geschäft, Zehntausende Jobs im ganzen Land werden in den kommenden Jahren wegfallen.

Regulierung in Europa
:Brüssel rüstet ab

Jahrzehntelang verstand sich die EU als Vorreiterin für mehr Klimaschutz. Und jetzt? Wird das Verbrenner-Aus wieder kassiert. Beginnt nun der große Rollback von all dem, was Europa einmal wichtig war?

SZ PlusVon Kerstin Bund, Jan Diesteldorf, Björn Finke, Alexander Mühlauer

