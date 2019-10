Wiesbaden (dpa/lhe) - Gesunkene Energiepreise haben die Inflationsentwicklung in Hessen auch im Oktober gedämpft. Die Jahresteuerungsrate lag wie schon im September bei 1,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise leicht um 0,1 Prozent.

Billiger als vor einem Jahr war Energie. Insgesamt sanken die Energiepreise um 2,6 Prozent. Deutlich weniger als im Oktober 2018 mussten Verbraucher für Heizöl (minus 16,3 Prozent) und für Treibstoff (minus 7,2 Prozent) zahlen. Strom und Erdgas wurden hingegen etwas teurer. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Oktober den Angaben zufolge bei 1,5 Prozent gelegen.

Tiefer ins Portemonnaie greifen als im Vorjahresmonat mussten die Menschen für Nahrungsmittel (plus 1,6 Prozent). Teurer wurden insbesondere Fleisch und Fleischwaren (plus 6,2 Prozent), Brot und Getreideerzeugnisse (plus 3,4 Prozent) sowie Obst (plus 2,5 Prozent).