Strom und Gas:Wechseln lohnt sich, und zwar jetzt

Wer noch in teuren Strom- oder Gasverträgen steckt, sollte mal Tarife vergleichen. Kunden können gerade bis zu 40 Prozent sparen. Was nun zu tun ist und wie selbst Wechselfaule profitieren können.

Von Berrit Gräber

Für Millionen Privatkunden tun sich am Energiemarkt dicke Sparchancen auf. Wer noch in einem teuren Tarif steckt, wird seinen Augen nicht trauen, wenn er sich auf Schnäppchenjagd durch die Portale klickt: Bestenfalls lässt sich der jährliche Gaspreis plötzlich halbieren und die Stromrechnung auch noch um 40 Prozent drücken. Die Gas- und Strompreise sind vielfach auf Vorkrisenniveau gefallen, Neuverträge so günstig wie seit Ende 2021 nicht mehr, sagt Verena Blöcher vom Vergleichsportal Verivox. Durch einen Anbieterwechsel bei Gas sind im Schnitt stolze 1309 Euro Ersparnis möglich, bei Strom 836 Euro, wie Check24 vorrechnet. Rekordverdächtiges Sparpotenzial haben aktuell vor allem Kunden, die in der örtlichen Grundversorgung stecken. Andere Versorger packen den Rotstift erst noch aus. Die Stadtwerke München etwa senken den Gaspreis im Herbst um rund 40, den Strompreis um über 20 Prozent ab. Deutschlands größter Energielieferant Eon lockt bereits mit attraktiven Neuverträgen und bald auch günstigeren Preisen in der Grundversorgung.