Saarbrücken (dpa/lrs) - Möglicherweise mit Listerien befallene Fertigfrikadellen sind auch an saarländische Supermärkte ausgeliefert worden. Über ein Zentrallager im baden-württembergischen Wiesloch seien die Frikadellen der Firma Fleisch-Krone Feinkost GmbH in mehreren saarländischen Rewe-Supermärkten gelandet, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Verbraucherschutz am Montag. Entsprechende Lieferlisten lägen dem Ministerium vor.

Der Fleischproduzent aus Niedersachsen hatte kürzlich vorsorglich Frikadellen wegen des Verdachts auf Listerien zurückgerufen. Die Ware war auch in das Norma-Lager in Rheinböllen (Rheinland-Pfalz) geliefert worden. Da die Fleisch-Produkte für gewöhnlich auch ins Saarland geliefert werden, sei es wahrscheinlich, dass dort auch Norma-Märkte betroffen seien, sagte die Sprecherin des Ministeriums.

Bei den einschlägigen Produkten handelt es sich um die Frikadellenbällchen der Marken "ja!" (Rewe) und "Gut Bartenhof" (Norma). Nach Angaben des Ministeriums hängen in den betroffenen Supermärkten bereits Aushänge, die vor dem Lebensmittel warnen. Die entsprechende Charge müssten die Märkte nun aus dem Sortiment nehmen.