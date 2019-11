Mainz (dpa/lrs) - Mehr als jeder zehnte erwachsene Rheinland-Pfälzer ist überschuldet und im Saarland kann gut jeder Neunte seine Rechnungen auf Dauer nicht bezahlen. Die Überschuldungsquoten sind damit 2019 in beiden Bundesländern geringfügig angestiegen, die tatsächliche Anzahl überschuldeter Privatpersonen hat sich um jeweils 1000 im Vergleich zum Vorjahr erhöht - in Rheinland-Pfalz auf rund 350 000 Personen, im Saarland auf 100 000. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor.

Damit haben sich sowohl Rheinland-Pfalz als auch das Saarland entgegen dem Bundestrend entwickelt, dem zufolge die Zahl überschuldeter Privatpersonen trotz schwächelnder Konjunktur erstmals seit 2013 wieder leicht zurückgegangen ist. Zuletzt sei in Deutschland unter anderem die Arbeitslosigkeit verhältnismäßig niedrig gewesen, heißt es in dem Bericht. Auf längere Sicht (2005 bis 2018) betrachtet ist der überschuldete Bevölkerungsanteil laut Creditreform in fast allen Bundesländern geschrumpft - auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Die Auskunftei berücksichtigt in ihrer Schuldner-Statistik unter anderem Privatinsolvenzen, aber auch weniger dramatische Fälle - beispielsweise Menschen, die ihre Schulden trotz wiederholter Mahnungen nicht beglichen haben. Das Ausmaß der Überschuldung einer Bevölkerung hängt den Wirtschaftsforschern zufolge unter anderem mit Zu- und Abwanderung, der Arbeitsmarktsituation sowie Einkommens- und Vermögensverteilung zusammen.