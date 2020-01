Kiel (dpa/lno) - Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) bietet Interessierten jetzt die Möglichkeit, Beratungstermine online zu buchen. Ziel sei es, den Service zu verbessern und noch mehr Menschen zu erreichen, betonte Vorstand Stefan Bock am Donnerstag in Kiel bei der Jahrespressekonferenz. Die Zentrale berät unter anderem in den Bereichen Energie, Bauen und Wohnen, Finanzdienstleistungen, Verbraucherrechte sowie Schuldner- und Insolvenzberatung.

Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) würdigte die Bedeutung der Verbraucherzentrale und überreichte für 2020 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus Landesmitteln - genauso viel wie im vergangenen Jahr. "Wir haben die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale seit 2016 deutlich angehoben, weil wir deren Arbeit für einen bürgernahen Verbraucherschutz für immens wichtig halten und das unabhängige Informations- und Beratungsangebot für Verbraucherinnen und Verbraucher in Land sichern wollen." Weitere 300 000 Euro sollen noch hinzukommen, unter anderem für den Ausbau der Social-Media-Aktivitäten.

Der VZSH-Jahresetat beträgt insgesamt 3,3 Milionen Euro. Dazu gehören Bundesmittel. Ein Fünftel erwirtschaftet die VZSH selbst - unter anderem durch Beratungsgebühren. Eine halbe Stunde Beratung kostet meist 35 Euro, eine ausführliche Begleitung einer Immobilienfinanzierung 160 Euro. Besonders stark nachgefragt würden zurzeit Beratungen, wie der Staat energetische Maßnahmen an der eigenen Immobilie fördere, hieß es.

Im Land gibt es fünf Beratungsstellen in Heide, Norderstedt, Flensburg, Lübeck und Kiel. Neben 42 festangestellten Mitarbeitern sind etwa 50 Honorarkräfte - insbesondere Architekten und Bauingenieure - für die VZSH landesweit tätig.

"Eine der großen Herausforderungen für den Verbraucherschutz ist die Digitalisierung mit ihren Risiken", sagte Sütterlin-Waack. Digitale Angebote würden im kommenden Jahrzehnt auch bei Geldanlagen eine zunehmend wichtig Rolle spiele, betonte VZSH-Referatsleiter Michael Herte. Digitale Neuerungen würden auch bei der Energieversorgung zunehmend wichtig - etwa die Nutzung variabler Stromtarife durch die bevorstehende Einführung des intelligenten Messsystems Smart Meter.

Ein großes Problem ist nach Angaben der VZSH das Kündigen von Online-Verträgen. Bisher bleibe oft nur die Möglichkeit, per Einschreiben zu kündigen. Die VZSH setze sich dafür ein, dass immer über denselben Kanal gekündigt werde, über den man einen Vertrag abschließe.