Halle (dpa/sa) - Zum Teil kräftige Preiserhöhungen etwa bei Nahrungsmitteln haben in Sachsen-Anhalt die Inflationsrate im Juli bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr seien die Preise im Durchschnitt um 1,8 Prozent gestiegen, bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken um 2,2 Prozent, teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Montag in Halle mit.