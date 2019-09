Erfurt (dpa/th) - Die Landespolitik sollte nach Ansicht von Verbraucherschützer Einfluss auf die Sparkassen nehmen, damit langfristige Prämiensparverträge nicht gekündigt werden. Zu befürchten sei sonst eine Kündigungswelle, sagte der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Thüringen, Ralph Walther, am Donnerstag in Erfurt. Weil Landes- und Kommunalpolitiker in den Verwaltungsräten der Sparkassen säßen, gebe es durchaus politische Einflussmöglichkeiten in solchen Fragen.

Als öffentlich-rechtliche Institute müssten sich die Sparkassen auf ihre Aufgabe besinnen, die Vermögensbildung der Bürger zu fördern. Nach Angaben der Verbraucherzentrale haben sich etwa 100 Menschen aus dem Freistaat von der Organisation beraten lassen, weil ihnen ihre Sparkasse einen Prämiensparvertrag gekündigt hat. Fast alle diese Beratungen habe es mit Kunden der Wartburgsparkasse gegeben.