Erfurt (dpa/th) - Der Preisauftrieb hat sich in Thüringen etwas abgeschwächt. Die Jahresteuerungsrate lag im August bei 1,6 Prozent - nach 1,7 Prozent im Juli, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Vor allem die Entwicklung der Preise für Heizöl und Kraftstoffe (-2,2 Prozent) wirkte dämpfend. So mussten Verbraucher an den Zapfsäulen 1,5 Prozent weniger zahlen als noch im Vorjahresmonat.

Auch im Bereich der Post und Telekommunikation spürten die Verbraucher eine Entlastung. Dabei sei der Einfluss der im Jahresvergleich geringeren Preise für Handys (-8,9 Prozent) größer als die spürbar gestiegenen Brief- und Portogebühren (6,7 Prozent).

Tiefer mussten die Verbraucher hingegen für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (2,8 Prozent) in die Tasche greifen. Vor allem Gemüse verteuerte sich (14,2 Prozent) deutlich, und auch für Fisch erhöhten sich die Preise um 6,8 Prozent. Teurer wurden ebenso Autoversicherungen (6,3 Prozent) und die ambulante Pflege für gesetzlich Versicherte (34,5 Prozent).

Im Monatsvergleich gaben die Verbraucherpreise mit 0,1 Prozent leicht nach. So wurden im August Pauschalreisen um 2,5 Prozent günstiger angeboten als im Juli. Die Preise für Heizöl und Sprit sanken von Juli auf August um 1,9 Prozent.