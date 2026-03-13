Der Krieg im Nahen Osten hat bereits Auswirkungen auf die deutsche Chemieindustrie und sie könnten, je nachdem wie lange er dauert, gravierend sein. So sieht das Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Es gebe jetzt schon Mittelständler, die mit Engpässen in der Rohstoffversorgung kämpften, weil Lieferanten abspringen. Diese begründen ihre Lieferschwierigkeiten mit „höherer Gewalt“ und brauchen ihren Abnehmern dann auch keinen Schadenersatz zu zahlen. Einige Ölraffinerien in Asien haben das bereits getan, weil sie wegen der blockierten Straße von Hormus kein Erdöl mehr bekommen.