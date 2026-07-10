Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer war für Deutschland ein Reinfall – und für die deutschen Brauereien gilt das ebenso. „Die WM war ein Flop, wie schon die Europameisterschaft im eigenen Land vor zwei Jahren“, sagt Rainer Emig, Vertriebsgeschäftsführer von C. & A. Veltins, einer der größten Brauereien der Republik. Vor zehn oder zwanzig Jahren hätten solche Turniere zusätzliche Verkäufe gebracht, aber dem sei nicht mehr so. An den Preisen im Super- und Getränkemarkt kann es nicht liegen: Der Handel habe sich eine Rabattschlacht bei Bierkästen geliefert, sagt der Manager. Premium-Marken seien für 9,99 Euro angeboten worden. Im Durchschnitt seien die Preise fast um 40 Prozent gesenkt worden, dreimal stärker als noch bei der Weltmeisterschaft 2006.