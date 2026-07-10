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BiermarktDie Fußball-Weltmeisterschaft war „ein Flop“ für deutsche Brauer

Lesezeit: 3 Min.

Veltins-Brauerei im sauerländischen Grevenstein: Die Branche leidet seit Jahren.
Veltins-Brauerei im sauerländischen Grevenstein: Die Branche leidet seit Jahren. Veltins

Nicht mal die WM kann den Abwärtstrend beim Bierverkauf stoppen. Der Chef der Veltins-Brauerei erwartet weitere Pleiten. Dem Unternehmen selbst geht es aber recht gut – dank spezieller Biersorten.

Von Björn Finke, Schmallenberg

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Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer war für Deutschland ein Reinfall – und für die deutschen Brauereien gilt das ebenso. „Die WM war ein Flop, wie schon die Europameisterschaft im eigenen Land vor zwei Jahren“, sagt Rainer Emig, Vertriebsgeschäftsführer von C. & A. Veltins, einer der größten Brauereien der Republik. Vor zehn oder zwanzig Jahren hätten solche Turniere zusätzliche Verkäufe gebracht, aber dem sei nicht mehr so. An den Preisen im Super- und Getränkemarkt kann es nicht liegen: Der Handel habe sich eine Rabattschlacht bei Bierkästen geliefert, sagt der Manager. Premium-Marken seien für 9,99 Euro angeboten worden. Im Durchschnitt seien die Preise fast um 40 Prozent gesenkt worden, dreimal stärker als noch bei der Weltmeisterschaft 2006.

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