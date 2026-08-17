Wenn Alexander Jakschik, 44, wissen will, wie die Stimmung gerade ist, braucht er nur mal mittags in die Kantine seiner Firma im sächsischen Löbau zu gehen. Es gibt ein paar schlichte Tische und Stühle, einen weißen Kühlschrank, ein paar Mikrowellen. Auf den Tischen liegen Handzettel, der Schönbacher Karnevalclub lädt für dem 22. August zu einer „Mittelalterlichen Narredey“ ein. Eine ganz andere, gefährliche Posse spielt sich gerade in einem der benachbarten Bundesländer ab. Nicht mehr auszuschließen, dass die AfD bei den Landtagswahlen am 6. September in Sachsen-Anhalt genug Stimmen zusammenbringt, um zu regieren.