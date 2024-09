Von Tobias Bug

Die blauen Batterien mit dem gelben Dreieck hängen an Supermarktkassen in zahllosen Ländern der Welt. Aus dem Schwäbischen kommen sie, vom Unternehmen Varta aus Ellwangen, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1887 reichen. Nach einer bewegten Geschichte, in der die Akkus der Firma mit Fridtjof Nansen an den Nordpol reisten und mit Neil Armstrong zum Mond, machte sich Varta auf zu einem der weltweit wichtigsten Hersteller für Handelsbatterien und zum Weltmarktführer für Hörgerätebatterien. Bis vor zwei Jahren liefen alle Airpods von Apple mit winzigen Varta-Akkus.