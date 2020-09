Von Thomas Fromm

Es ist Drehpause in Görlitz, und Uwe Preuss setzt sich für das Video-Interview in sein Hotel und schaut lange in die Kamera. Der 59-jährige Schauspieler hat ein Buch geschrieben, es heißt "Katzensprung" und ist eine Mischung aus Autobiografie und lakonischer Familiensaga. Warum sich sein hoch verschuldeter Großvater nach vier Ehen und zehn Jobs von einem Raddampfer in die Elbe gestürzt hat? Wie aus einem Industriekaufmann aus Dresden zuerst Theaterschauspieler, dann der Rostocker "Polizeiruf"-Ermittler Henning Röder wurde? Ein Leben, eine Stunde, ein paar Zigaretten.