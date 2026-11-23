Utz Claassen war mal ein Star-Manager, er führte unter anderem den Energiekonzern EnBw und galt vielen als eine Art deutsches Wunderkind. Ab 2008 dann versuchte er sich mit seinem Medizin-Start-up Syntellix: Mit abbaubaren Implantaten sollte das Unternehmen weltweit groß rauskommen. Mithilfe der Produkte sollten sich Patienten eine zweite Operation ersparen können. Nach der Gründung investierten unter anderem AWD-Gründer Carsten Maschmeyer und Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen. Das Start-up sollte eines Tages an die Börse gehen und zur Weltmarke werden. Doch seit Jahren kämpft Claassen mit großen Problemen – und jetzt kommt ein weiteres hinzu.
SyntellixFrüherer Star-Manager Utz Claassen soll vor Gericht
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Einst war Claassen einer der bekanntesten Wirtschaftsbosse im Land, dann sammelte er für sein eigenes Medizin-Start-up Millionen ein. Jetzt wirft ihm die Staatsanwaltschaft Insolvenzverschleppung vor – er wehrt sich.
Von Nils Heck, Katrin Kampling, Gregor Scheu und Meike Schreiber
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