Einst war Claassen einer der bekanntesten Wirtschaftsbosse im Land, dann sammelte er für sein eigenes Medizin-Start-up Millionen ein. Jetzt wirft ihm die Staatsanwaltschaft Insolvenzverschleppung vor – er wehrt sich.

Von Nils Heck, Katrin Kampling, Gregor Scheu und Meike Schreiber