Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Am Tegernsee in den bayerischen Bergen, wo er früher gerne viel Zeit in einer Villa am See verbrachte, hat sich Alischer Usmanow schon seit einem Jahr nicht mehr blicken lassen. Der aus Usbekistan stammende Milliardär war von der Europäischen Union (EU) gleich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine auf die Sanktionslisten gesetzt worden; als "kremlfreundlicher Oligarch", der besonders enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin pflege. Usmanow zog es daraufhin vor, den Tegernsee zu verlassen.