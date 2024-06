Von Jörg Schmitt, Meike Schreiber, Sebastian Krass, München, Frankfurt

Es ist ein Ort, an dem sich selbst Milliardäre wohlfühlen können. Ein schmuckes Geschäfts- und Bürogebäude unweit des Marienplatzes mit großen Glasfassaden. Ein diskreter Nebeneingang führt zur Kanzlei, drinnen polierter Marmorfußboden. Das ganze Umfeld: stylish, sachlich – anonym. Doch an diesem Mittwochmorgen erhielt die international arbeitende Steuerberatungskanzlei in der Münchner Innenstadt ungebetenen Besuch. Ermittler der Staatsanwaltschaft München II, der Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen und des Bundeskriminalamtes baten um Einlass. Und nicht nur hier, auch bei einem mit der Kanzlei verbundenen Steuerberater und Rechtsanwalt im baden-württembergischen Bad Säckingen klingelten sie an der Tür und präsentierten einen Durchsuchungsbeschluss. Zudem durchsuchten die Fahnder in Berlin die IT-Räume der Steuerkanzlei, dazu noch ein Lager in Norddeutschland. Und das alles nur, weil ein russischer Milliardär zu ihrer Klientel zählt.