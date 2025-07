Die EU will geplante Gegenzölle auf US-Produkte bis Anfang August verschieben. Das teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntag in Brüssel mit.

Von der Leyen begründete den Schritt mit dem Vorgehen Donald Trumps: Die US-Regierung will ab Anfang August einen 30-prozentigen Zoll auf Waren aus der EU erheben, sofern bis dahin keine Einigung in den Handelsgesprächen erzielt wird. Daher verschiebe man die bereits angedrohten Gegenzölle nun ebenfalls bis zum Ablauf dieser Frist, so von der Leyen. „Gleichzeitig werden wir weiterhin Gegenmaßnahmen vorbereiten, sodass wir vollständig gerüstet sind.“

Die EU hatte bereits im April Gegenzölle auf US-Waren wie Motorräder, Kleidung und landwirtschaftliche Produkte vereinbart, diese aber im Zuge der Verhandlungen mit den USA für 90 Tage ausgesetzt. Diese Frist wäre am Montag abgelaufen, sie wurde nun weiter verlängert.

Als weitere Reaktion auf die US-Handelspolitik will die EU-Kommission die Beziehungen zu anderen Wirtschaftsräumen stärken. Zusammen mit Ursula von der Leyen trat am Sonntag in Brüssel auch Indonesiens Präsident Prabowo Subianto vor die Presse. Beide erklärten, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indonesien weiter vorantreiben zu wollen. Diese politische Einigung sei „ein großer Meilenstein“, sagte von der Leyen. Um Europa widerstandsfähiger gegen mögliche Zölle zu machen, müsse außerdem der EU-Binnenmarkt gestärkt werden.