Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Nach allem, was man weiß, gibt es nicht viele Menschen, die Donald Trump bewundert. Den ehemaligen US-Präsidenten William McKinley aber verehrt er nach eigenen Angaben. So sehr, dass er jüngst den höchsten Berg der USA, den mehr als 6000 Meter hohen Denali in Alaska, wieder in Mount McKinley umbenannte. Für Trump ist sein Vorgänger ein Idol, weil er einst hohe Zölle durchsetzte, die dem Staat so viel Geld einbrachten, dass Theodore Roosevelt es für so schöne Dinge wie Nationalparks ausgeben konnte.