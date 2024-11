Es ist Liebe. So könnte man Donald Trumps Beziehung zu Zöllen beschreiben. Den „schönsten Begriff im Wörterbuch“ nannte er sie neulich. Nun will er eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen umsetzen, und zwar so schnell wie möglich. Er werde noch „am ersten Tag“ seiner zweiten Amtszeit umfassende Zölle anordnen, schrieb Trump am Montagabend auf Truth Social. Kommt es wirklich so, würden diese also schon Ende Januar in Kraft treten.

Die Zölle sollen nach Trumps Willen für drei Länder gelten: Mexiko, Kanada und China. Auf Importe aus Mexiko und Kanada will er pauschale Einfuhrabgaben von 25 Prozent erheben. Trump begründete dies mit den illegalen Einwanderern und den Drogen, die aus den Nachbarländern massenhaft über die Grenze in die USA kämen. Für die kanadische und die mexikanische Regierung wäre es ein Leichtes, dieses Unrecht zu stoppen, behauptete Trump. Auf chinesische Waren will Trump dagegen bloß Zölle von zehn Prozent einführen, „zusätzlich zu allen anderen Zöllen“. Auch in diesem Fall verwies Trump auf den Schmuggel mit der Droge Fentanyl, die von China über Mexiko in die USA gelangt.

Zölle als Wundermittel im Wahlkampf

Schon im Wahlkampf hatte Trump kaum Zweifel daran gelassen, dass er Zölle zum zentralen Baustein seiner Wirtschaftspolitik machen würde, sollte er erneut ins Weiße Haus gewählt werden. Mal sprach Trump von allgemeinen Zöllen, zehn bis 20 Prozent auf alle ausländischen Importe. Dann wieder zogen Elektroautos aus China seinen Zorn auf sich. Diese werde er mit Zöllen von bis zu 1000 Prozent belegen, drohte Trump einmal.

Als Begründung nannte er in der Vergangenheit aber weder ungeregelte Einwanderung noch Drogenschmuggel, sondern das Handelsdefizit der USA. China und andere Länder würden die USA mit billigen Gütern überschwemmen und Jobs im Land vernichten, sagte Trump. Mehr noch: Er verkaufte die Zölle im Wahlkampf als Wundermittel, die alle möglichen Probleme der USA heilen würden – von der hohen Staatsverschuldung bis zur teuren Kinderbetreuung.

Die nun von Trump angekündigten Zölle würden neben dem Rivalen China auch zwei eigentlich mit den USA befreundete Länder treffen. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit ein Freihandelsabkommen mit den beiden Nachbarländern ausgehandelt. Es folgte auf das nicht nur von Trump viel kritisierte Nordamerikanische Freihandelsabkommen und regelt den im wesentlichen freien Warenaustausch. Sollte Trump die pauschalen Zölle von 25 Prozent tatsächlich wie angekündigt anordnen, wäre es wohl hinfällig.

Volkswagen, BMW und Mercedes produzieren in Mexiko für den US-Markt

Kanada und Mexiko gehören zu den wichtigsten Handelspartnern der USA. 2022 betrug das Handelsvolumen zwischen den drei Ländern insgesamt 1,8 Billionen Dollar. Wenn Trump seine Drohungen wahrmacht, würde das in Kanada und in Mexiko wohl zu mittelgroßen wirtschaftlichen Problemen führen. Kanada exportiert neben Maschinen und Autoteilen vor allem Öl in großer Menge in die USA.

In Mexiko haben sich in den vergangenen Jahren etliche internationale Autobauer angesiedelt. Sie stellten in den ersten neun Monaten dieses Jahres drei Millionen Fahrzeuge her. Zwei Millionen davon wurden in die USA exportiert. Auch Volkswagen, BMW und Mercedes produzieren in Mexiko für den amerikanischen Markt. Allerdings haben auch US-Autobauer wie Ford und Chevrolet Fabriken in Mexiko eröffnet, von denen aus sie die USA beliefern.

SZ Plus Meinung USA : Trumps Pläne für die Wirtschaft sind sogar der Industrie zu rückständig Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Aber nicht nur für die Handelspartner der USA hätten die Zölle negative Folgen. Auch die amerikanischen Verbraucher würden unter ihnen leiden. Ökonomen warnen davor, dass Firmen die Zölle einfach an ihre Kunden weitergeben würden. Der Finanzchef der US-Supermarktkette Walmart bestätigte dies nun: Zölle würden „zweifellos“ zu einer höheren Inflation führen, sagte er. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verbraucher höhere Preise zahlen.“ So deutlich hatte es zuvor kein Konzernvertreter formuliert.

Ökonomen haben inzwischen gut erforscht, dass Handelszölle, anders als von Trump behauptet, nicht zu mehr, sondern zu weniger Wachstum und Wohlstand führen. Das liegt unter anderem daran, dass die betroffenen Länder in der Regel mit Gegenzöllen reagieren. US-Unternehmen hätten es dann ebenfalls schwerer, Geschäfte zu machen. Im Fall von China, Kanada und Mexiko wäre das für die USA nicht zu vernachlässigen. 2022 exportierten amerikanische Firmen Güter im Wert von 830 Milliarden Dollar in diese drei Länder. Allein auf Kanada entfielen 17 Prozent aller US-Exporte.

Chinas Führung bemüht sich um Deeskalation

Die chinesische Regierung reagierte noch in der Nacht auf Trumps Ankündigung. „Niemand wird einen Handelskrieg gewinnen“, schrieb ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington auf X. Der Handel zwischen den USA und China sei vorteilhaft für beide Seiten. Die chinesische Führung bemühte sich mit diesem ungewöhnlich deutlichen Statement also schon einmal proaktiv um Deeskalation. China steht aus Sicht der USA im Zentrum des Streits, ob im internationalen Handel alle mit fairen Mitteln spielen.

Schon Trumps Vorgänger Joe Biden war der Ansicht, dass chinesische Firmen unrechtmäßige Vorteile haben, weil sie von der heimischen Regierung mit Subventionen gepäppelt werden und ihre Produkte so zu niedrigeren Preisen verkaufen können. Biden hatte deshalb erst im Frühjahr Strafzölle von 100 Prozent auf chinesische E-Autos und eine Reihe anderer Güter erlassen. Trump versprach im Wahlkampf, chinesische Importe pauschal mit drastischen Zöllen zu belegen. Ob die angekündigte zehnprozentige Einfuhrabgabe auf Waren aus China nur ein erster Schritt sein soll, ließ er offen.

Fest steht, dass sich vorerst die Hardliner in Trumps künftigem Kabinett durchgesetzt haben. Dazu gehören sein designierter Handelsminister Howard Lutnick und Elon Musk. Lutnick sieht die Zölle als Möglichkeit, Gerechtigkeit für die USA herzustellen. Er hält Zölle daneben für ein Mittel der Wahl, um Einnahmen für den Staat zu generieren. Trumps designierter Finanzminister Scott Bessent hatte sich zuletzt moderater geäußert. Er sieht Zölle als Verhandlungsmasse im Konflikt mit China und riet, diese nicht von heute auf morgen einzuführen. Denn nur so ließen sich Preisschocks für die amerikanischen Verbraucher verhindern. Es sieht so aus, als hätte Trump nicht auf ihn gehört.