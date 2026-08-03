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CybersicherheitHat Iran US-Wasserwerke angegriffen?

Lesezeit: 3 Min.

In Plymouth, Minnesota wurde die Fernsteuerung an zwei Wassertürmen und mehreren Abwasser-Pumpstationen abgeschaltet.
In Plymouth, Minnesota wurde die Fernsteuerung an zwei Wassertürmen und mehreren Abwasser-Pumpstationen abgeschaltet. Ellen Schmidt/AP Photo

Dafür gibt es zahlreiche Indizien. Doch der US-Präsiden bestreitet den iranischen Cyberangriff in Minnesota – mutmaßlich aus Gründen.

Von Max Muth

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Am Anfang war Stuxnet. Der berühmte Computerwurm sorgte im Jahr 2009 dafür, dass das iranische Atomprogramm unter Mahmud Ahmadinedschad langsamer vorankam als geplant. Viel später kam heraus: Es waren wohl Israels Geheimdienst und US-Hacker, die USB-Sticks mit Schadcode in die iranische Urananreicherungsanlage Natanz geschleust hatten, um die Zentrifugen minimal vom Kurs abzubringen. So minimal, dass völlig unklar war, warum die Geräte nicht mehr taten, was sie sollten. Es war ein Meisterwerk der subtilen Sabotage und der Auftakt für einen komplizierten Cyberkonflikt zwischen den beiden Ländern.

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