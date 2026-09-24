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Künstliche IntelligenzReguliert uns

Lesezeit: 3 Min.

Anthropic-Gründer Dario Amodei war dem UN-Sicherheitsrat virtuell zugeschaltet, ganz rechts sitzt Sam Altman von Open AI.
Anthropic-Gründer Dario Amodei war dem UN-Sicherheitsrat virtuell zugeschaltet, ganz rechts sitzt Sam Altman von Open AI.
Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Open-AI-Chef Sam Altman und Anthropic-Gründer Dario Amodei sprechen vor dem UN-Sicherheitsrat über die Risiken von KI und fordern eine Regulierung ihrer Branche. Nur darüber, wie die aussehen könnte, haben sie unterschiedliche Vorstellungen.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Sam Altman, dem Chef von OpenAI, eilt ein nicht sehr schmeichelhafter Ruf voraus. Er soll seinen Zuhörern immer das erzählen, was sie von ihm hören wollen, heißt es. Vor Investoren soll er den Geschäftsmann geben, der in künstlicher Intelligenz (KI) eine Chance auf schier unendliches Wachstum sieht. Vor Politikern präsentiert er sich als verantwortungsvoller Firmenlenker, der sich um die Gefahren der Technologie genauso sehr sorgt wie sie.

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