Von Josef Kelnberger, Brüssel

Auf diesen Tag hatte sich die Europäische Union lange vorbereitet. Seit dem 4. November, dem Tag der US-Wahl, war damit zu rechnen, dass Präsident Donald Trump wie in seiner ersten Amtszeit einen Handelskrieg gegen die EU eröffnen würde. In der Nacht zum Mittwoch europäischer Zeit kam dann die erwartete Nachricht: Die von Trump angekündigten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf europäischen Stahl und europäisches Aluminium treten in Kraft. Schon um kurz nach sechs meldete die EU: Wir schlagen mit gleicher Münze zurück.