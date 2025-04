Erst am Freitag hatten die USA ihre Zölle auf Elektronikprodukte aus China gesenkt. Ein Gespräch mit Apple-Chef Cook habe ihn zum Umdenken gebracht, sagte der Präsident. Doch nun deutet die Regierung neue Zölle an.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Sollte es doch noch so etwas wie eine Strategie hinter den Zöllen des US-Präsidenten geben, dann hat Donald Trump sie am Montag so umrissen: Nicht immer könne man mit dem Kopf durch die Wand, manchmal müsse man auch um die Wand herum, unter ihr hindurch oder über sie hinweg. Damit versuchte Trump den jüngsten Kurswechsel seiner Handelspolitik zu erklären. In Wahrheit warf er so noch mehr Fragen auf, welchen Plan er mit seinen Zöllen verfolgt.