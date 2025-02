Von Lea Hampel

Je nachdem, wo man politisch steht, kann man Migration sehr unterschiedlich definieren. Eine eher universal korrekte Variante wäre: Menschen gehen in ein anderes Land und geben dort Geld aus. So zumindest erhofft es sich Donald Trump, und zwar in großem Stil. Er kenne „ein paar sehr nette Leute“, sagte der US-Präsident diese Woche auf die Frage, an wen er neue Visa ausgeben wolle. Wer nun annimmt, das sei ein 180-Grad-Schwenk in der Einwanderungspolitik, der sei beruhigt: Die sehr netten Menschen, auf die sich Trump bezieht, sind russische Oligarchen. Ihnen und anderen sehr Reichen will er mit einer „Gold Card“ unbegrenzten Aufenthalt ermöglichen. Kostenpunkt: fünf Millionen Dollar.