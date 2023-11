Charles Koch will die schärfste Konkurrentin des Ex-Präsidenten unterstützen. Wer ist der Mann, der so viel Geld für den Wahlkampf von Nikki Haley ausgeben will?

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Im Dezember 2016 wollte Charles Koch einfach nur in Florida eine Runde Golf spielen. Was Milliardäre in ihrer Freizeit eben so tun. Doch der Golfplatz gehörte einem gewissen Donald Trump, der damals gerade zum US-Präsidenten gewählt worden war. Da Koch in Begleitung eines Autors dort war, der mal eine kritische Trump-Biografie verfasst hatte, hat Trump ihn vom Golfplatz geworfen. So etwas sind Milliardäre dann doch eher nicht gewohnt.