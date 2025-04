Seit Tagen schwärmte Donald Trump von dem „Tag der Befreiung“, an dem er neue Zölle einführen will. Was er genau vorhatte, blieb bis zuletzt offen. Nun ist klar: Die Pläne übertreffen alle Erwartungen.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

„Make America Wealthy Again Event“ hatte Donald Trump seinen Auftritt am Mittwochnachmittag im Rosengarten des Weißen Haus genannt. Der Tag werde „groß“, ließ er wissen. Handelskrieg als Spektakel. Und tatsächlich kündigte Trump dann auch eine Reihe von neuen Zöllen an, die das bisherige System des Welthandels weitgehend aushebeln dürften. Der Präsident will Importe in die USA künftig mit mindestens zehn Prozent bezollen. Für eine Reihe von Ländern sollen noch viel höhere Einfuhrabgaben gelten. Trump sprach von Zöllen in Höhe von 20 Prozent für die Europäische Union, von 34 Prozent im Falle von China und 46 Prozent für Vietnam.