Der Nationalfeiertag am 4. Juli, Independence Day, ist in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag für die USA. Die Unabhängigkeitserklärung jährt sich zum 250. Mal, und im Mittelpunkt der Feierlichkeiten wird natürlich Donald Trump stehen. Der Präsident hat dem Land ein großes Festprogramm verordnet, darunter den Bau eines neoklassizistischen Triumphbogens („Arc de Trump“). Aber auch die Europäer sind aufgerufen, ihren Beitrag zum Fest zu leisten.