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Einigung über ZollgesetzDie EU will Trump mit „klaren Leitplanken“ einhegen

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Das BLG-Autoterminal im Hafen von Bremerhaven. US-Präsident Trump hatte gedroht, Europa mit neuen Strafzöllen zu überziehen, vor allem für die Autoindustrie.
Das BLG-Autoterminal im Hafen von Bremerhaven. US-Präsident Trump hatte gedroht, Europa mit neuen Strafzöllen zu überziehen, vor allem für die Autoindustrie. Sina Schuldt/dpa

Den Zolldeal mit dem US-Präsidenten hat Ursula von der Leyen bereits 2025 beschlossen – jetzt einigt sich die EU in einer nächtlichen Verhandlungsrunde auf seine Umsetzung: Die Privilegien für die USA stehen unter Vorbehalt.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Der Nationalfeiertag am 4. Juli, Independence Day, ist in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag für die USA. Die Unabhängigkeitserklärung jährt sich zum 250. Mal, und im Mittelpunkt der Feierlichkeiten wird natürlich Donald Trump stehen. Der Präsident hat dem Land ein großes Festprogramm verordnet, darunter den Bau eines neoklassizistischen Triumphbogens („Arc de Trump“). Aber auch die Europäer sind aufgerufen, ihren Beitrag zum Fest zu leisten.

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