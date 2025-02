Von Gregor Scheu und Michael Kläsgen

Mit der Unterzeichnung seiner präsidialen Verordnung am vergangenen Samstag hat US-Präsident Donald Trump nicht nur fast einen Handelskrieg mit China vom Zaun gebrochen und seine direkten Nachbarn Mexiko und Kanada mit Zöllen überzogen. Er hat auch ganz nebenbei das Geschäftsmodell für zahlreiche chinesische Versandhändler wie Temu, Shein und anderen in den USA mit einem Schlag auf den Kopf gestellt. Per Unterschrift schließt Trump ein Schlupfloch zum günstigen Kauf von Waren aus dem Ausland und zwingt so die E-Commerce-Plattformen aus China zum Umdenken.