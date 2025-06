Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Nach ihren zweitägigen Verhandlungen haben sich die USA und China auf Grundzüge für ein Handelsabkommen geeinigt. Das bestätigten die Delegierten der beiden Länder am späten Dienstagabend in London. Jetzt müssten nur noch ihre Chefs zustimmen, sagten US-Handelsminister Howard Lutnick und der chinesische Vizepremier He Lifeng in der britischen Hauptstadt.