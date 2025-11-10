Wegen des Shutdowns der amerikanischen Regierung fallen an einem einzigen Tag mehr als 3000 Inlandsflüge aus. Und es dürfte noch weit schlimmer kommen.

Es gibt ein Bild, das das aktuell größte Problem der amerikanischen Luftfahrt veranschaulicht. Der Internetdienst Flightradar 24, der den Luftverkehr live darstellt, veröffentlichte es am späten Sonntagabend. Es zeigt mindestens 40 der gelben Symbole, die Flugzeuge darstellen, wie sie auf einem der Rollwege des Flughafens Dallas/Fort Worth stehen und darauf warten, entweder zu einer der Parkpositionen geleitet oder auf die Startbahn gelassen zu werden.